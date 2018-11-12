Paranın doğduğu yere kültür gezisi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri eşleri ve çocuklarıyla birlikte, paranın doğduğu topraklar olarak kabul edilen Sart'ta kültür turu düzenledi.

Salihli'nin tanıtımı için bugüne kadar yüzlerce kişiyi otobüslerle İzmir'den getirip tarihi yerlerini tanıtan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak kendi meclis üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla Sart'ta güzel bir hafta sonu turu gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde buluşarak Salihli'nin Sart Mahallesi'nden hareket eden 11 kişilik öncü grup, tarihi kalenin ve Saray kalıntılarının bulunduğu tepeye çıktı. Tüm Sart Ovası'na hakim saray kalıntısına 1.5 kilometrelik yürüyüşle ulaşan grup, güneyde Bozdağ (Tmolos), kuzeyde geniş Gediz (Hermos) Ovası'nı hayranlıkla izledi.

Gezinin ikinci bölümünde 65 kişilik bir grupla Artemis Tapınağının bulunduğu Sart Mahallesi'nin kuzeyinde bulunan tarihi kalıntılar, rehber Mustafa Uçar'ın anlatımları eşliğinde gezildi. Lidya Kralı Krezüs'ün tanrıça Artemis adına yaptırdığı Artemis tapınağı, daha sonra Helenistik dönemde beyaz mermerden yapılarak tamamlanmıştı. Sart'taki Artemis Tapınağı döneminin İon tarzında yapılmış en büyük tapınaklarından biriydi.

Kalabalık grup Artemis'ten sonra Roma döneminin önemli yapıtlarından biri olan Gymnasium ve hamam birleşik yapısı ile dünyanın üçüncü havrası Sardes Sinagogu hakkında detaylı bilgi aldı. Salihli TSO grubu, Kral Yolu'nun ve o dönemin dükkanlarının da bulunduğu bölümleri de ilgiyle inceledi.

Tanıtıma büyük önem verdiklerini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli'nin tarihi zenginliklerini bir kez de kendi meclis ve komite üyeleriyle incelemek istediklerini, son derece yararlı bir organizasyon olduğunu ifade etti. Üyeler arası birlik ve beraberlik sağlama anlamında da yararlı bir gezi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yüksel, tarihi zenginlikleri ticarete de yansıtmak istediklerini kaydetti.