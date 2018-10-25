Park Bahçeler işçilerinden örnek davranış

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı 40 yaşındaki Nurcan Gönülkaş ve 41 yaşındaki Gönül Batıt, lavaboyu kullanmak için Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine girmek istedi. Sağlık merkezinin kirlenmemesi için duyarlılık gösteren işçiler hastaneye ayaklarına geçirdikleri galoşla girdi. İşçiler Nurcan Gönülkaş ve Gönül Batıt'ın gösterdiği duyarlılık vatandaşların takdirini topladı.

Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü işçilere teşekkür eden Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, "Olayı duyunca ben de çok şaşırdım. Bizi de duygulandırdılar. Manisamızın güzel ruhlu ablalarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bu davranış devletimizin sağlıkta yapmış olduğu yatırımların nasıl doğru olduğunun göstergesidir. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık. Bir kamu kurumuna karşı göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü bu tarz vatandaşlarımızın olması motivasyonumuzu arttırmakta. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Park Bahçeler Müdürlüğüne çalıştıkları için ayaklarının sürekli çamur olduğunu ve hastanede çalışan temizlik işçilerine de yük olmamak amacıyla duyarlılık gösterdiklerini söyleyen Nurcan Gönülkaş, "Kendimizi sorumlu hissettik. Burası bir hastane. Düzenli ve temiz olması gerekiyor. Biz de park ve bahçelerde çalıştığımız ve toprakla uğraştığımız için ayakkabılarımız çamur oluyor. Biz de ayaklarımıza galoş giydik" dedi.

Başhekim Kaya da işçilerin yanına gelerek göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.