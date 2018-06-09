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09 Haziran 2018 19:35

Park halindeki araçlara çirkin saldırı

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki 2 araca kimliği belirsiz kişiler tarafından, yabancı madde dökülerek zarar verildi.

Park halindeki araçlara çirkin saldırı

09 Haziran 2018 19:35


Olay, Yörük ve Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yörük Mahallesi 378 Sokak No 3 adresinde ikamet eden İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ’a ait 45 LJ 832 plakalı araç ile Cumhuriyet Mahallesi 341. Sokak No: 7/2 adresinde ikamet eden İYİ Parti Salihli İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar’a ait 45 LM 838 plakalı araca, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, yabancı madde dökülerek zarar verildi.


Durumu fark eden araç sahipleri Kızıltuğ ve Uçar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, araçlara zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kendi özel arabası ile İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar’ın arabasına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini ifade eden İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ, “Bu sokakta yakın yakına beş araba var. Ama özellikle benim aracıma zarar veriliyor. Başkan yardımcımın arabasının bulunduğu yerde de birçok araç var, ama sadece onun aracına zarar veriliyor. Bunu yapanlar yakalanıp, cezasız kalmayacaktır” dedi.




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