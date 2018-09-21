Paşaköy Mahallesinde yağmursuyu ızgaralarına temizlik

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde yağmursuyu ızgaralarının ve kanalizasyon şebekelerinin sorunsuz çalışması için bakım, onarım ve temizlik işi gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde ve mahallelerinde sorunsuz altyapı için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde yağmursuyu ızgaraları ve kanalizasyon hattında bakım, onarım ve temizlik çalışmasını hayata geçirdi. MASKİ ekipleri, kanal temizleme aracı ile ana kanal hattını temizlerken, tıkanık olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırdı. Su birikintileri oluşmaması adına da yağmursuyu ızgara temizlik çalışmaları titizlikle tamamlandı. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, mazgalların tıkanmasına sebep olan yabancı maddeler uzaklaştırılarak yağmursularının sağlıklı şekilde tahliyesi sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında bazı noktalarda eksik olan yağmur suyu ızgaralarının sayısı artırıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin ve MASKİ İlçe Şefi Ahmet Yılmaz çalışmaları yakından takip etti.