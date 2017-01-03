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03 Ocak 2017 17:16

Paşaköy’e 36 kilometre içme suyu hattı

Paşaköy’e 36 kilometre içme suyu hattı

03 Ocak 2017 17:16

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde 20 kilometre içme suyu hattı, 16 kilometre de sıfırdan kanalizasyon hattı döşüyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin kanalizasyon hatlarını yenilememenin yanı sıra sıfırdan hat döşeyerek de yılların kangrenleşmiş sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, Saruhanlı’nın Paşaköy Mahallesi’nde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları başladı. MASKİ ekipleri mahalleye 16 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattını sıfırdan döşüyor. Mahallede çalışmalar tamamlanınca, vatandaşlar uzun yıllar kullanacakları sağlıklı altyapı sistemine kavuşacak.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Paşaköy Mahallesi’nde ayrıca 20 kilometre içme suyu şebeke hattını tamamen yenileyecek. Çalışmalar sayesinde mahallenin içme suyu altyapısı yenilenerek, vatandaşların kullanımına sunulmuş olacak.
Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, mahallelerinde yapılan çalışmalar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Türkoğulları, “İlk olarak Cengiz Başkanıma teşekkür ediyoruz. Altyapımız yoktu, çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını faaliyete geçirdi. Çok memnunuz. Çalışmalarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Cengiz Başkanıma yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.



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