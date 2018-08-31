Patlayan lastiğini değiştirmek isterken canından oldu

Kaza, Manisa’nın Kula ilçesi Uşak-İzmir karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Köseoğlu (62) 45 RA 9072 plakalı minibüsünün patlayan arka lastiğini değiştirmek için durdu. Minibüsün lastiğini değiştirmeye çalışan Köseoğlu’na aynı istikamette seyir halindeki Hacı E. (24) idaresindeki 35 ADA 533 plakalı araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan Köseoğlu’na ekipler tarafından müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Köseoğlu hayatını kaybetti. Köseoğlu’na çarpan Hacı E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.