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11 Temmuz 2018 12:06

Pazarcı esnafından Başkan Yaralı’ya teşekkür ziyareti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki salı pazarı esnafı, Saruhanlı Belediyesi tarafından kapalı pazaryerinde bakım onarım ve ilave pazaryeri yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr.

Pazarcı esnafından Başkan Yaralı’ya teşekkür ziyareti

11 Temmuz 2018 12:06

Hüseyin Yaralı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.


Saruhanlı Belediyesi, ilçede salı pazarının kurulduğu kapalı pazaryerinde yenileme, bakım onarım ve ilave kapalı pazaryeri yapılmasına yönelik çalışmalarını tamamlayarak esnafın ve halkın hizmetine sundu. Bu kapsamda pazarcı esnafı da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirmek ve teşekkür etmek için Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 20 yıl önce yapılarak, Saruhanlı’ya kazandırılan pazaryerinin çatı ve zemin betonlarının kullanım sürelerinin tamamlandığını tespit ettiklerini kaydetti. Geçmiş yıllarda da bir takım onarımlardan geçirdikleri pazaryerinde kapsamlı bir yenileme ve ilave pazaryeri yaptıklarını dile getiren Yaralı, “Tuhafiye pazarının çatısını yenileyip, bu bölümün devamına ilave pazaryeri yaptık. Bunun yanı sıra tuhafiye ve meyve sebze bölümlerinin zemin betonlarını da yenileyip, daha güzel ve kullanışlı hale getirdik. Böylece pazaryerimizi yenileyip daha güzel ve modern hale getirerek halkımızın ve esnafımızın hizmetine sunduk. Esnafımız ve halkımız için hayırlı olsun" dedi.


Esnaf ise Başkan Yaralı’ya teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade etti.




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