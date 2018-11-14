Pazarcılar modern pazaryerinde

Pazarcı esnafının yıllardır hayalini kurduğu modern alan, dualar eşliğinde açıldı ve vatandaşlar ilk alışverişini yaptı.

Kurban kesilip, duaların yapıldığı mehteranlı açılışta konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kentin bugün tarihi bir güne tanık olduğunu söyledi. Konuşmasında ilçeye kazandırılan çalışmaları anlatan Başkan Kayda "Yıllarca, 34 yıldır size hizmet veren pazaryerini yıkıp, yerini modern bir pazaryeri yapacağımızı söz vermiştik. Bugün içinde bulunduğumuz bu alanda, altında 500 araçlık otoparkı, üzerinde 700 tezgahı olan pazaryeri ve 60 tane dükkanı olan bedesten çarşısı ile bismillah dedik, hizmete başladık. Bu süreci biz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte kat ettik. Size verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Manisa'yı değiştirdi, Salihli'yi de birlikte değiştireceğiz dedi. İşte bugün onun keyfini ve hazzını yaşıyoruz. Tüm esnaflarımıza bol kazanç diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını esnafa ileten Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü “Büyükşehir ile beraber, ortak ve el ele çalışan Salihli büyüyor. Bunu gözlüyor ve görüyoruz. Salihli'nin büyümesi, Manisa ilçeleri içerisinde en önde olan ilçelerinden birisidir. Salihli gıpta ile baktığımız ilçedir. Salihli'nin büyümesinden bizler de memnunluk duyuyoruz. İnşallah bu yatırımların arakası gelecek” dedi. Güzgülü tüm esnaflara ise önce sağlık sonra bol kazanç diledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, esnaf oda başkanları, esnafları gezerek, hayırlı işler diledi.