Pazarcılardan Başkan Çerçi'ye teşekkür

Mehmet Çerçi, Güzelyurt'ta birkaç ay içerisinde tamamlanması planlanan modern pazar yeri projesine ilişkin Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetimi ile bir araya geldi. Manisa'nın 40 yıllık pazar yeri sorununa el atan Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Şener, “Modern Pazar yerimiz tamamlandığında vatandaşımız da esnafımız da rahat edecek” dedi.

Türkiye'nin örnek pazar yerlerinden birini Manisa'ya kazandıracak olan Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt'ta hummalı bir çalışma yürütüyor. Mehmet Çerçi, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetimini ziyaret etti. Toplantıya AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve daire müdürleri de katıldı. Yunusemre Belediyesi'nin projesiyle Manisa'nın önemli bir sorununun daha çözüme kavuştuğunu dile getiren Oda Başkanı Halim Şener pazarcılar olarak projenin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Vatandaş da esnaf da rahat edecek

Şener konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaş semt pazarına yoğun ilgi gösteriyor, alışverişinin büyük bir bölümünü pazardan yapıyor. Yunusemre Belediyemizin tamamlayacağı proje faaliyete geçtiğinde vatandaşımızın ve esnafımızın kazancı artacak. Pazar yerimizde hem esnafımız hem de vatandaşımız olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek. Otopark sorunu yok, etkinlik alanları var, ailece rahat bir şekilde gezebilecek örnek pazar yeri var. Manisa'nın her yerinden buraya akın olacak. Belediye Başkanımızın bizlere verdiği değer bizleri çok mutlu ediyor. Bu konuda görüşlerimizi alması çok önemli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Pazarcılarımızın görüşleri bizler için önemli”

Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi de Manisa'ya Türkiye'nin örnek pazar yerlerinden birisini kazandıracaklarını kaydederek şunları söyledi: “Alanda çalışmalarımız sürüyor. Pazarcı esnafımız ile projeyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz, onların görüşleri bizler için çok önemli. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı pazar yerinde; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescid, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, işyerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları buluyor. Kompleks bir proje. Kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz.”