Personele araç takip sistemi eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde kullandığı araçları 7/24 sürekli takip ederek daha verimli hale getirmek için personelini eğitimlerden geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Ali Tunayılmaz tarafından ilgili daire başkanlıklarında görevli personele eğitim verildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu’nun da katıldığı eğitimde daire başkanlıkları bünyesinde bulunan araçların 7/24 takip edilmesi, araçların rölantide uzun süre çalışmaları, ani hızlanmaları, yavaşlamaları, savrulmaları ve hızlarının kontrol edilmesi ile birlikte araçların etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik bilgiler verildi. Ayrıca harita üzerinden bütün araç hareketlerinin takip edilebildiği sistem sayesinde trafik yoğunluğunun da görülerek iş gücünde önemli oranda tasarruf sağlanabileceği konuları paylaşıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, personele yönelik verilen eğitimler sayesinde araçların daha verimli kullanılmasının sağlandığını belirtti. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçlarımızın tümüne araç takip sistemi yerleştiriyoruz. Bu sistem sayesinde araçlarımızı en verimli şekilde kullanıp kamu yararını koruyarak iş gücünde önemli oranda tasarruf sağlıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler sayesinde de personelimizde bu bilinci arttırıyoruz” dedi.