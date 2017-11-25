Personeli, Başkan Kayda’nın Öğretmenler Günü’nü kutladı

Nezaket ziyaretlerinden dolayı personeline teşekkür eden Başkan Kayda, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye personelini makamında ağırladı. Belediye personelleri, eğitimci bir belediye başkanı olan Zeki Kayda’nın Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Kayda da bu özel gününü kutlayan personeline teşekkür etti. Belediye personeli daha sonra yine eğitim camiasından gelen Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ile İbrahim Karaca’yı da ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öte yandan Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk de Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ülkü Ocakları eğitim birim başkanları ile ziyareti gerçekleştiren Ocak Başkanı Şentürk, Başkan Kayda’ya çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile eğitim birim başkanlarına teşekkür etti.