Pikniğe çıkan vatandaşlara uyarı: ’Keneye dikkat’

Uğur Cenk Çelik, havaların ısınması ve piknik sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlara ölümle sonuçlanabilecek kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmasını belirterek uyarılarda bulundu. Çelik, keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bölgede rastlanılmamasına rağmen vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Uğur Cenk Çelik vatandaşları açık alanlarda kenelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dr. Çelik alınacak tedbirleri şöyle anlattı: "Oturduğunuz yere açık renkli örtü serin. Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı giysiler giyinmeye dikkat edin. Pantolon paçalarını çorap içesine sokun ya da çizme giyin. Hayvanların üzerindeki keneye çıplak elle kesinlikle dokunmayın."

Kenelerdeki mikropların sebep olduğu Kırım-Kongo Kanamalı ateşi hastalığının ölümle de sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirten Çelik, "Risk alanından döndükten sonra kene olup, olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbiselerinizin her yerine dikkatle bakınız. Özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkaları, ense, saç dipleri ve kasıklar mutlaka kontrol edilmeli. Çocuklarınızı da kontrol etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin" dedi.

Müdahale nasıl olmalı?

Vücutta bir keneye rastlanılması anında yapılması gerekenleri de anlatan Dr. Çelik, "Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Belirtiler nelerdir?

KKKA hastalığının belirtilerini de açıklayan Çelik şunları söyledi: "Kene tutunmasından sona 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal varsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin."