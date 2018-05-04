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04 Mayıs 2018 11:30

Piyaleoğlu Caddesindeki prestij çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’nun en uzun caddelerinden biri olan Piyaleoğlu Caddesindeki prestij çalışmalarını tamamladı.

Piyaleoğlu Caddesindeki prestij çalışmaları tamamlandı

04 Mayıs 2018 11:30


Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde Piyaleoğlu Caddesi’nde prestij cadde düzenlemeleri sonuçlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilk olarak alt yapı çalışmalarının yapıldığı cadde, sağlıklı işleyen bir sisteme kavuştu. Ardından üst yapı işlerinin başladığı Piyaleoğlu Caddesi’ne kilit parke döşendi, ışıklı bordürler ve aydınlatma unsurlarının montajı da yapıldı. Turgutlu’nun en uzun caddelerinden biri olan Piyaleoğlu Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ile değişimi yaşarken adeta yeni bir yaşam alanı da kazandı. Altyapı sorunları ortadan kalkan, gece aydınlatma sorunları olmayan ve ışıl ışıl bir görünüm kazanan Piyaleoğlu Caddesi, bölgedeki vatandaşların yaşamaktan keyif aldığı ve geceleri gönül rahatlığı içerisinde dolaşabileceği bir alan haline dönüştü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu ilçesinde başlattığı yatırımların önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “17 ilçemizde olduğu gibi Turgutlu’muza da en güzel projeleri kazandırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezinde başlattığımız prestij cadde projelerinde bir bir sona geliyoruz. Piyaleoğlu Caddesi de ilçeye değer kazandıran bir çalışma oldu. Turgutlu’ya hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar” diye konuştu.




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