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02 Temmuz 2018 23:42

Plastik madde yüklü tırda önce patlama, sonra yangın

Manisa’da seyir halindeki plastik madde yüklü tırın balatalarının alev alması sonucu meydana gelen patlama sonrasında tırın dorsesi yanarak kül oldu.

Plastik madde yüklü tırda önce patlama, sonra yangın

02 Temmuz 2018 23:42


Olay, saat 22.15 sıralarında Manisa çevre yolu otogar çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal A. idaresindeki 35 KTU 21 plakalı plastik madde yüklü tır seyir halindeyken fren balatalarının alev almasıyla patlama meydana geldi. Patlama sonrasında tırın dorsesinde yangın çıktı. Tır sürücüsü Celal A., hemen tırı dorsesinden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın dorsesi demir yığınına dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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