Polisi vuran cinayet zanlısı mahkemeye getirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir eve baskın yaparak babayı öldüren ve oğlunu da ağır yaralayan ve ardından kendisini yakalamak isteyen polis memuruyla girdiği arbede sırasında polis memurunu da ağır yaralayan cinayet zanlısı, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.

Olay, Kula ilçesin Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta dün saat gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Halil Çelik ile oğlu Ramazan Çelik'in evlerine giderek silahla saldıran ve baba Halil Çelik'in ölümüne, oğlu Ramazan Çelik'in de ağır yaralanmasına sebep olan cinayet zanlısı Volkan Y. (26), olayın ardından saklandığı barakaya kendisini yakalamak için gelen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Yapıcı ile girdiği arbede esnasında polis memurunu da silahla ağır yaralamıştı.

Polis memuru ile girdiği arbedenin ardından bacağından vurularak yakalanan cinayet zanlısı Volkan Y., Kula Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Cinayet zanlısı Volkan Y., burada yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak için geniş güvenlik önemleri altında Kula Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.