Potada Manisa derbisi Manisa Büyükşehir'in: 73-70

Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Akhisar Belediyespor'u 73-70 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. Haftasında bir diğer Manisa temsilcisi Akhisar Belediyespor ile Manisa Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Maçın ilk periyodunda Akhisar Belediyespor, hücumda daha organize oldu ve bu periyodu 20-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Hücumda ve savunmada daha iyi oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Akhisar Belediyespor'un hata yapmasını sağladı. Arka arkaya basketler bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci periyodu 39-33 önde tamamladı. Üçüncü periyotta, top kayıplarına devam eden Akhisar Belediyespor, savunma bloğunu iyi kuramadı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodu 56-48 üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor yaptığı basit hatalarla rakibinin üst üste sayı bulmasına izin verdi. Oyunu hücumlardaki etkinliğini iyi kullanarak bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı 73-70 galip bitirdi ve 3'te 3 yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Orbay Kaya 22 sayı, Derrick Marks 14 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldular.