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10 Temmuz 2017 12:48

Poyrazdamları’nın içme suyu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde sondaj çalışmalarına başladı.

Poyrazdamları’nın içme suyu çözülüyor

10 Temmuz 2017 12:48


MASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorununu yeni sondajlar açarak gideriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde ve mahalleye bağlı Kaledibi mevkiinde açtığı sondajlarla su yetersizliği sorununu ortadan kaldıracak. MASKİ ekiplerince delgi çalışmasının tamamlandığı Kayadibi mevkiindeki sondaja deneme pompası takılarak su analizi için numune alım işlemi gerçekleştirilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde ve mahalleye bağlı olan Kayadibi mevkiindeki sondaj çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Harun Yaşa, “Mahallemizde su yetersizliği yaşanmaktaydı. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde sondaj çalışmalarına başladı. Allaha çok şükür başka bir sorunumuz kalmayacak. Bu çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’dan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallem adına teşekkür ederim” dedi.




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