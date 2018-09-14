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Prestij caddesindeki bisiklet yolu hizmete açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen Prestij Cadde projesi kapsamında prestij kazanan Avar Caddesi’ni Salihlililer çok beğendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen Prestij Cadde projesi kapsamında prestij kazanan Avar Caddesi'ni Salihlililer çok beğendi.


Üst yapısıyla yenilenen, dekoratif ve rengârenk aydınlatma sistemiyle baştan aşağı ışıklandırılan Avar Prestij Caddesi'nde bisiklet yolu düzenleme çalışmaları ile peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları da tamamlanarak modern bir görüntü oluşturuldu. Salihli halkına prestij caddelerinin hayırlı olmasını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Salihli'de yoğun olarak kullanılan üç caddemizi prestij caddesi olarak ilan etmiştik. Bu caddelerden olan Avar Caddesi'nde son olarak bisiklet yolu düzenleme çalışmaları, peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları ile prestij caddesi adına yakışır modern bir görünüme kavuştu. Bu önemli projelerin hayata geçmesinde destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de teşekkür ediyorum. Avar Prestij Caddesi Salihli'mize hayırlı olsun, hemşerilerimiz güle güle kullansın” dedi.

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