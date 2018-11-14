Prof. Dr. Konrot'tan Alaşehir'de disleksi semineri

Seminere konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Konrot, akıcı ve esprili bir dille katılımcıları bilgilendirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, "Hayata dokunan sendika anlayışı ile ilçede otizm ve disleksi hastalığına dikkat çekmek ve bilgilendirmek amacıyla bu semineri düzenledik. Memur-Sen Konfederasyonu olarak önceliğimiz, bütün memurların hak ve menfaatleri için çalışmak olsa da, ‘Hayata dokunan sendika' anlayışı doğrultusunda toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak, çözüm sunmak ve olabildiğince fazla insana dokunmak asıl maksadımızdır. Bu bağlamda Memur-Sen Konfederasyonu olarak 1 - 7 Kasım 2018 Disleksi Farkındalık Haftası münasebetiyle bu etkinliğimizi düzenledik." dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Konrot, akıcı ve esprili bir dil kullanarak öğrenme bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, disleksi ve kekemelik konularını anlattı. Prof. Dr. Ahmet Konrot dil ve konuşma bozuklukları, iletişimin genel tanımı, insan iletişimi, dilin temel özellikleri, dil ve konuşma gelişimi, iletişim sorunları, kekemelik, okuma ve yazma sorunları, etkileşim de iletişim, dil ve konuşmanın önemi gibi konularda bilgiler verdi.

Seminer sonunda Alaşehir Memur-Sen İlçe temsilcisi Ömer Şeker tarafından sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Konrot'a plaket takdim edildi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Alaşehir Memur-Sen İlçe Başkanı Ömer Şeker'in ev sahipliğinde düzenlenen seminere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Orman ve Tarım Müdürü Tarık Memiş, Alaşehir Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mustafa Yılmaz, sendika üyeleri ve eğitimciler katıldı.