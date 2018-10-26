Prof. Dr. Koştumoğlu, Manisa'da fotoğraf sunumu yaptı

Dr. Mehmet Koştumoğlu Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından, "Ustalarla Söyleşiler" programı kapsamında söyleşi düzenledi.

“Işığın İzinde” sloganıyla yola çıkan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından, "Ustalarla Söyleşiler" programı kapsamında Ekim ayı konuğu olarak Dr. Mehmet Koştumoğlu'nu ağırladı. Kabak Tekkesinde gerçekleştirilen söyleşide, Koştumoğlu'nun, "Türk Sinemasında Portreler" fotoğraf gösterisi başta olmak üzere tüm sunumları büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Program sonunda Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Başkanı Nazmi Çaykara tarafından Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu'na plaket takdim edildi. Her ay ayrı bir fotoğraf sanatçısını Manisa'ya getireceklerini kaydeden Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Ustalarla Söyleşiler programımızda katkılarından dolayı Sevgili Mehmet Koştumoğlu'na, programa katılan üyelerimize, İzmir, Turgutlu, Akhisar ve Salihli SALFOD'tan katılan fotoğraf dostlarımıza teşekkür ederiz. Işığın izinde çıktığımız yolculuğumuz, fotoğraf sanatına katkı sağlamak adına devam edecektir” dedi.