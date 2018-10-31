Prof. Dr. Küçüközmen ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, olumsuzlukların önüne geçebilmek için atılması gereken ilk adımın güven ve itibarın sağlanması ve hukukun üstünlüğüne olan inancın güçlendirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomisi Genel Görünüm” konulu konferansta, ekonominin son durumu ve dış ticaretin geleceği ile ilgili sunum yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ege Finans Derneği Başkanı Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle avantajlı bir durumda bulunduğunu ve her tür zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Konferansta döviz kurlarındaki dalgalanmalarla başlayan ve yüksek enflasyon oranlarıyla devam eden ekonomideki çalkantılı durumun bir anda ortaya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Küçüközmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz aylarda kurlarda yaşanan çalkantı ve faiz oranları üzerindeki baskı, ister istemez bizi şu anki istenmeyen konuma getirdi. Bu süreç tabii ki birkaç ayın değil uzun zamandır devam eden politikaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Tüm uyarılara rağmen sürdürülen söz konusu politikalar içine düşülen durumun kaçınılmaz sonucunu hazırladı. Bilinenlerin dışında bir ilaç yok. Bilinenler de istikrar önlemleri, harcamaların kontrol altına alınması, haksız ve usulsüz fiyat artışlarının önüne geçilmesi, spekülatif davranışların önlenmesi diye uzar gider. Döviz kurlarında yaşanan beklenmedik hareketlilik neticesinde halkın geliri yabancı para cinsinden yarı yarıya düştü. Yaşadıklarımız da bunun etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başlamasıdır.”

Olumsuzlukların bertaraf edilmesi için güven ve istikrarın yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Küçüközmen, 'AR-GE' olarak bilinen araştırma geliştirme yatırımlarının önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Atlanmaması gereken asıl mesele ve atılması gereken ilk adım güven, itibar yani kredibilite ve hukukun üstünlüğüne olan inanç ile kuralların hukuki çerçevede uygulanmasının sağlanmasıdır. Avrupa'ya birçok ürünü ihraç edebilir, istersek ithal ettiğimiz ürünleri üretebiliriz. Buna inanmamız ve bu yönde çalışmalar yapmamız lazım. Çin ve ABD bugün teknoloji anlamında birbiri ile yarışırken, Çin AR-GE için büyük bütçeler ayırırken, biz ülke olarak, yatırımcılar olarak AR-GE'ye yönelmiyoruz. Çağımız teknoloji çağı. E-ticaret çok önemli bir pazar haline geldi. Bu pazarda Çin başta olmak üzere birçok ülke üst sıralarda. Ancak biz bu pazarda yeteri kadar etkin değiliz."

Konferansın sonunda Prof. Dr. Küçüközmen'e verdiği bilgiler için teşekkür eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kendisine ilk madeni parayı temsil eden bir hatıra plaketi takdim etti.