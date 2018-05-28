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28 Mayıs 2018 13:12

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’dan "Ramazan ve Oruç" söyleşisi

Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri programları çerçevesinde, geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Meydanında düzenlenen söyleşi programında sahneye çıkan İlahiyatçı-Yazar Prof.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’dan

28 Mayıs 2018 13:12

Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında, konferans verdi.


Şehzadeler Belediyesinin Ramazan Geceleri programları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında her akşam düzenlediği programlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler çerçevesinde İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay söyleşi programı düzenlendi. Teravih namazının ardından düzenlenen söyleşi programında sahneye çıkan İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ayı ve Oruç’un faziletleri ile ilgili konferansını gerçekleştirdi. İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konferansını meydanı dolduran vatandaşlar büyük ilgiyle dinlediler. Program sonrasında vatandaşlar İlahiyatçı Ay ile hatıra fotoğrafı çekildiler.


Düzenlenen programa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, BBP Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman, Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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