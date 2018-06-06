Proje sayesinde veliler ve öğrenciler arasındaki empati artacak

Ömer Faruk Meriç İlkokulu 2/A Sınıfı Öğretmeni Kamile Kolak tarafından öğrenci veli ilişkilerini artırmak amaçlı hazırlanan ’Öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki iletişimin arttırılmasında psikodrama tekniklerinin uygulanması’ başlıklı projede eğitimleri tamamlanan 15 veliye sertifikaları verildi.

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu 2/A Sınıfı Öğretmeni Kamile Kolak’ın ’Öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki iletişimin arttırılmasında psikodrama tekniklerinin uygulanması’ başlıklı projesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapıldı. Eğitimler, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Uzman Doktor Aslıhan Eslek, Uzman Doktor Ayşe Gürkan ile İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Özlem Demirci tarafından verildi.

"Eğitim aileden başlar"

Eğitime annelerden oluşan 15 öğrenci velisi katıldı. Eğitimde veliler ve öğrenciler arasındaki iletişim sorunlarının çözülmesi ve empatinin arttırılması amaçlandı. Eğitimin ailede başladığını vurgulayan Kamile Kolak, "Empati kurarak birbirini anlayan bireylerin daha mutlu, güvenli, çalışkan, huzurlu olur. Böyle ortamlar başarıyı da artıracaktır" diyerek, velilerdeki değişimin öğrencilere de sınıf içinde olumlu yansıdığını belirtti.

Okul Müdürü Şükrü Cansever, bu tür eğitimlerin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, eğitimin hayat boyu devam ettiğini kaydetti. Cansever, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mart ayında başlayan eğitimlere katılan velilere ise katılım belgeleri okulda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Veliler her psikodrama seansından sonra eğitimde ele alınan konu ile ilgili kendi hayatlarında karşılaştıkları bir sorun üzerinde daha etkili davranabildiklerini, empati kurarak daha kolay çözüm üretebildiklerini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.