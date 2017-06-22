Projelerin takibi muhtarlıklardan

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Arslan Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi Muhtarı Süleyman Seven’e geçirdiği cerrahi operasyon sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mahalle muhtarı Seven’in talebiyle çalışmaları başlatılan Kırtık Deresi’nin ıslahı işlemlerini de inceledi. Arslan’ın ikinci ziyareti de Yunusemre İlçesi Karaahmetli Mahallesi Muhtarı İsmail Gençay’a oldu. Sert zemin sebebiyle güçlükle devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde gördüklerini belirten Arslan, “İçme suyu ve kanalizasyon alt yapısı tamamlandı. Parsel bağlantılarında son aşamaya gelindi. Çok yakın bir zamanda taş döşeme işlemi başlayacak. Muhtarımız ve mahalleli asırlık hizmet için Cengiz Başkan’a teşekkürlerini ilettiler” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle sürdürülen yol yapım çalışmalarına da Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri iştirak etti. Görevli personelden bilgiler alan yetkililer, Tilkisüleymaniye-Karayenice arasında satıh kaplama, Halıtlı-Tekeliler arasında serpme-sıkıştırma çalışması, Şamar-Beydere-Sarınasuhlar arası yol tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.