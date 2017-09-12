‘Psikiyatri Birimi Hemşireliği Sertifika Programı’ Manisa’da açılacak

Dr. Ayhan Korkmaz, Türkiye’de devlet hastanelerinde bir ilk olan ‘Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı’nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açılması için gerekli izinlerin tamamlandığını açıkladı.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, bir süre önce başlattığı hemşirelik uygulamaları sertifikalı eğitim merkezi çalışmalarının sonuçlarını almaya devam ediyor. Alaşehir Devlet Hastanesi için alınan Palyatif Bakım Hemşireliği ve Turgutlu Devlet Hastanesi için alınan Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı uygulama onayının ardından, Türkiye’de devlet hastanelerinde bir ilk olan Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı’nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açılması için gerekli izinler tamamlandı.

Türkiye’de bir ilk

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, “Özellikli bir alan olan psikiyatri birimlerinde hastalarımıza yeni uygulamalar ışığında daha verimli ve nitelikli hizmet sunulmasını amaçlayarak yola çıktık. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizde vereceğimiz sertifikalı eğitimlerimize katılacak olan Türkiye genelinde görev yapan hemşireleri Manisa’da ağırlayarak, psikiyatri alanında mesleki bilgilerinin arttırılmasına, yeni beceriler kazanmalarına ve ilimizin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak iki ay sürecek olan sertifikalı eğitimin bir gruptaki katılımcı sayısının otuz kişi olacağını ve eğitimin yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Korkmaz, “Eğitim boyunca hemşireler psikiyatri alanındaki ulusal ve uluslararası hemşirelik uygulamaları, hasta ve yakınları ile sağlıklı iletişim kurma, danışmanlık modelleri, psikoeğitim gibi konularda bilgi sahibi olacak ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) uygulamalı eğitimler alacaklar” diye konuştu.

Turgutlu’da evde sağlık sertifikalı eğitimi

Son yıllarda önemi gittikçe artan evde sağlık hizmetleri ile çeşitli hastalıklardan dolayı evde bakıma ihtiyacı olan bireylere Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde, muayene, tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve takip hizmetleri sunulduğunu dile getiren Korkmaz şunları söyledi:

“Yirmi iş günü boyunca bir grupta 18 kişiye verilecek olan sertifikalı eğitimde, hemşirelere evde sağlık hizmetlerine hasta kabulü, ev ziyaretlerinin organizasyonu, yapılacak temel uygulamalar, çeşitli bakım cihazlarının kullanımı ve hasta takibi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.”

Manisa’daki hastaneleri birer eğitim merkezi haline getirme yolunda önemli adımlar atıldığını, bu sertifikalı eğitim merkezleri ile tüm Türkiye’ye hizmet vermenin mutluluğu yaşadıklarını belirten Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı ile Sağlık Bakanlığına bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dal hastaneleri içinde örnek teşkil ederek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Korkmaz, emeği geçen tüm personele teşekkür ettiğini bildirdi.