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PTT'nin çalışmalarını Vali Güvençer'e anlattılar

Manisa PTT Baş Müdürü Bilal Özlü ekibiyle birlikte PTT Teşkilatının 178.

kuruluş yıldönümü nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan PTT Baş Müdürü Bilal Özlü, “PTT'mizin 178. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Valimize bu yoğunlukta bizleri kabul ettikleri için teşekkür ederiz. 178 yılımız nedeniyle kutlama etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Manisa genelinde hizmet çeşitliliğini arttırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.


Vali Güvençer de, PTT Teşkilatının 178. kuruluş yılını kutlayarak, “178 yıl dile kolay. Bu milletin kurtuluş mücadelesinde Türk Posta Teşkilatının aldığı rol, postacı amca olarak bildiğimiz insanların gündelik hayatımızda ve hatıralarımıza bıraktığı iz. PTT, gelişen zamanın bütün gereklerini en iyi şekilde yoğunlaşıp yerine getirerek, teşkilatlanmasını yenileyerek ve hizmet kalitesini artırarak bu milletin, bu devletin yüz akı kurumlarından biri olmaya devam ettiriyor. PTT teşkilatında emek veren, çalışan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 178 yıl içerisinde bu kurumun kimliğinin, kişiliğinin oluşmasında mutlak surette çok önemli katkıları olan, şu anda aramızda bulunmayan PTT çalışanlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Teşkilatımıza bundan sonraki çalışmalarında hepimiz adına başarılar, kolaylıklar diliyorum” dedi.


Ziyarette PTT Baş Müdürü Bilal Özlü günün anısına Vali Güvençer'e pul koleksiyonu kataloğu hediye etti.

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