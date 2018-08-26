Rafet El Roman ve Retrobüs’ten 30 Ağustos konseri

Forum Magnesia Alışveriş Merkezi bu yıl 30 Ağustos’ta hem Zafer Bayramı kutlaması hem de Forum Music Fest 90’lar etkinliği kapsamında Rafet El Roman ve Retrobüs’ü Manisalılarla buluşturacak. Forum Music Fest 90’lar isimli bu özel organizasyon kapsamında 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 20.00’de ünlü sanatçı Rafet El Roman şarkılarını Manisalı hayranları için seslendirecek. 1 Eylül 2018 Cumartesi günü ise sevilen grup Retrobüs, Forum Music Fest 90’lar sahnesinde keyifli bir performans sergileyecek.

Forum Music Fest 90’lar etkinliği kapsamında 3 Rafet El Roman ve 3 Retrobüs hayranı, sanatçılarla tanışma fırsatı yakalayacak. Alışveriş merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek yarışmayla seçilecek şanslı kişiler, bayram coşkusuna sevdikleri sanatçılarla bir araya gelme sevincini de ekleyecek.