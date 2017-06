Ramazan ayı kan bağışını etkiliyor

Levent Mercan, "Özellikle Ramazan aylarında kan bağışında çok ciddi azalmalar oluyor. Razaman ayı ve takip eden aylarda bu sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.

Saruhanlı Kızılay Kan Alma Birimi ekipleri, iftar sonrası kurulan kan alma istasyonunda gece 23.30’a kadar vatandaşların kan bağışlarını topluyor. Levent Mercan da Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışlarının düşük olmasından yakındı. Ramazan ayında kan bağışlarında ciddi azalmanın yaşandığını söyleyen Mercan, "Ülkemizde 2 milyon 400 bin ünite kana ihtiyaç var. Fakat geçen yıl topladığımız sayı ise 1 milyon 960 bin ünite kan. Bu yüzden yaklaşık 400 bin insanımız kan bulamadığı için mağdur oldu. Bu mağduriyetlerde genelde ölümle sonuçlanıyor. Ülkemizin kan ihtiyacını karşılayabilmek için Kızılay olarak eğitim çalışmalarıyla, saha çalışmalarıyla bağış sayısının arttırılması konusunda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımızda bu gayrete duyarsız kalmıyorlar. Her geçen gün kan bağış sayımız artıyor ama henüz daha ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde kan bağışına ulaşamadık. Bağışta yeterli duruma gelebilmemiz için tüm vatandaşlarımızın bu taşın altına elini koyması lazım" dedi.

"Bir ünite kan kurtarılmış 3 can demektir"

Özellikle lösemili çocuklar için kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mercan, "Lösemi hastası çocuklarımızın, hemofoli hastası çocuklarımızın, organ yetmezliği hastalarımızın, kanı değişmesi gereken küçücük bebeklerimiz, yaralı askerlerimiz ve daha onlarca hastalık grubundan vatandaşlarımız kana ihtiyaç duyuyor. Bu kan maalesef eczanede satılmıyor. Fabrikada üretilmiyor, tek kaynağı insan. Bizler kan bağışlayacağız ki birilerinin hayatını kurtaracağız. Sonra bizim ihtiyacımız olduğunda başkasının verdiği kan bizim hayatımızı kurtaracak. Bu sosyal bir imecedir. Ben tüm vatandaşlarımızı kanlarıyla başkalarına can olmaya davet ediyorum. Onlarda bir hastanın derdine derman, bir yaralının yarsına pansuman olmak istiyorlarsa çare bekleyen insanlarımıza lütfen kanlarıyla çare olsunlar. Bağışlanan bir ünite kan kurtarılmış 3 tane can demektir. Bu yüzden bizler bu ülkenin vatandaşları olarak ülkenin ihtiyacı olan kanı karşılamak zorundayız. Özellikle Ramazan aylarında kan bağışında çok ciddi azalmalar oluyor. Ramazan ayı ve takip eden aylarda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu yüzden ramazanda genelde gece ekipleri çıkarıyoruz. İftardan sonra vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilsin diye. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, gelsinler kanlarını versinler, sodamızı içsinler, 3 kişiye de can olsunlar” diye konuştu.