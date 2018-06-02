Ramazan coşkusu Sarıpınar’a taşındı

Sarıpınar Mahallesi yeşil alanda kurulan iftar sofrası ile başlayan programda mahalle sakinlerine geleneksel Ramazan kültürü yaşatıldı. Düzenlenen programda tasavvuf müziğinden, ilahilere, tiyatro oyunundan yarışmalara, Hacivat-Karagöz’den orta oyununa kadar birçok etkinlik sahnelenirken tüm konuklara, çeşitli hediyeler takdim edildi. Palyaço eşliğinde eğlenen çocuklara da sınırsız pamuk şeker dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Öncelikle Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, Ramazanlarınız mübarek olsun. Hemen hemen her akşam farklı mahallelerde Ramazan Etkinlikleri düzenliyoruz. İstiyoruz ki kültürümüz yaşasın, geçmişimizi çocuklarımıza aktaralım. Sarıpınar bizim için çok önemli. Sarıpınar Mahallemize çocuk parkı, düğün salonu, sağlık ocağı kazandırdık ve imar planını düzenliyoruz. Bu bölge Salihli’nin en güzel yeri olacak. Tekrardan ramazanlarınızı mübarek ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Sarıpınar Mahallesinde gerçekleştirilen Ramazan etkinliğine Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Belediye Daire Müdürleri, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.