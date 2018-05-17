Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç

Manisalı güllaç ustası Selahattin Erdoğan, 600 yıllık bir geçmişi olan güllaç yapımının inceliklerini anlatarak, güllacın özellikle hafif olması nedeniyle Ramazan’da sofraların baş tacı olduğunu söyledi.

600 yıllık geleneksel damak tadı, fiyatı ve lezzetiyle her kesime hitap eden güllaç, iftar sofralarının da vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Tatlıcılar özellikle hafif olması sebebiyle çok tüketilen güllacı, sofralara yetiştirmekte zorluk çekiyor. Güllacın bu yıl da çok talep gördüğünü ve siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten tatlı ustası Selahattin Erdoğan, cevizlisinin kilosunu 18 liradan, Antep fıstıklısının kilosunun ise 40 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Ramazan’ın henüz başı olmasına rağmen büyük bir talep olduğunu ifade eden tatlı ustası Erdoğan, “Ramazan ayının gelmesiyle bu ayın geleneksel tatlılarından olan güllaç sofralarda yerini aldı. Güllaç artık Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu. Güllaç sofralarımızın baş tacı. 600 yıllık geleneğimizi burada devam ettiriyoruz. Bu tatlının en büyük özelliği ise hafif olması. Bu sıcak Ramazan aylarında sofraların vazgeçilmezi oldu. Diğer tatlılara nazaran daha gözde, daha çekici geliyor hafif ve sütlü olduğu için elimizden geldiğince Manisa’daki vatandaşlarımıza Karamel Pastanesi olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İstediklerini uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz” dedi.

Güllacın yapımının her zamanki gibi incelik, hassasiyet ve emek isteyen bir uğraş olduğunu belirten Erdoğan, “Güllacın yapımı basit aslında. İki kilo süt, 400 gram şeker bir paket de güllaç yeterli. Süt ve şekeri ocakta kaynattıktan sonra dinlendirme aşamasına geçiyoruz. Sonraki aşamada güllaca lezzet veren gülsuyu ilave ederek soğumasını bekliyoruz. Ilık bir hal aldıktan sonra yufkalarımızı açıp üzerine süt dökerek, aralarına ceviz, Antep fıstığı veya badem yani ne istenirse o şekilde yapılabiliyor” diyerek güllacın 1 saat bekletilmesinin ardından süslenerek servis edildiğini süslemede kişilerin damak zevkine göre nar, kiraz veya faklı meyveler kullanılabildiğini anlattı.

Erdoğan, kendi pastanelerinde cevizli güllacın 18 liradan Antep fıstıklı güllacın ise 40 liradan satıldığını belirtti.