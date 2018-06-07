Ramazan’ın bereketi büyükşehirle geldi

Vatandaşlar; gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra ayakkabı da alabildiği Gıda Bankası’ndan aylık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı ile birlikte, ilçedeki gıda bankasını ziyaret etti. Ahmetli Gıda Bankası’nda 35 parça ürün ve ayakkabı hizmetinin verildiğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, “Ahmetli’de 380 ailemiz, Gıda Bankası hizmetinden faydalanıyor. Vatandaşlarımız, burada market alışverişi yapıyor. Gıda ve temizlik malzemelerinin yanında ayakkabı da alabiliyorlar. Ahmetli’de 8 ailemizin buraya gelip alışverişini yapma imkanı olmadığı için ekiplerimiz, o vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyorlar. 17 ilçemizde Gıda Bankası hizmetimiz devam ediyor” diye konuştu.