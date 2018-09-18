Ramiz Turan Stadı'nda çim ekimine başlandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ramiz Turan Stadı'nda çimlerin sökülüp, zeminin düzenlenmesinin ardından futbol sahaları için özel ve dört mevsim yeşil olan çim ekimine başlandı.

Ramiz Turan Stadyumunu Bölgesel Amatör Ligine (BAL) hazır hale getirmek için çalışmalara başlayan Salihli Belediyesi, sahadaki mevcut çimleri sökerek yenilerini ekiyor. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla gerçekleştirilen çalışmalar Lig maçları başlamadan tamamlanacak. Yeni sezon için hazırlıkların tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Futbolcularım ile görüştüğümüzde bizlerden sahanın değişmesi talebinde bulundular. Bizde kendilerini geri çevirmeyerek gerekli çalışmaları başlattık. Salihli sporu seven bir şehir. Bölgesel Amatör liginde futbolcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah yenilenen sahamızda galibiyet dolu bir sezon geçiririz” dedi.

Öte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor'un 2018-2019 sezon açılışında Ramiz Turan Stadyumunun zeminini baştan aşağı yenileme sözü vermişti.