Ramiz Turan'da çim ekimi tamamlandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ramiz Turan Stadı'nda çimlerin sökülüp, zeminin düzenlenmesinin ardından futbol sahaları için özel ve dört mevsim yeşil olan çim ekimi tamamlandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da çim ekimi tamamlanan stadyumda incelemelerde bulundu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligine (BAL) hazır hale getirmek için zemin düzenleme ve çim ekim çalışmaları tamamlanan Ramiz Turan Stadyumunu inceleyen Başkan Kayda, yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İncelemelerde konuşan Başkan Kayda “Yeni ekilen çimlerin toparlanarak zemine oturması ile artık Ramiz Turan Stadımızda maç yapmaya başlayacağız. BAL'da başarılarla dolu bir sezon geçirerek inşallah bir üst lig olan 3. Lig'e çıkacağız. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyorum” dedi.

Başkan Kayda'nın Ramiz Turan Stadı'ndaki inceleme gezisinde Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım eşlik etti.