Randevusuz gelen bayram tıraşı olamıyor

Randevu sistemiyle çalışan Saruhanlı’daki berberlere randevu almadan gidenler yoğunluktan dolayı bayram tıraşlarını olamıyor.

Saruhanlı’da vatandaşlar bayram tıraşı olmak için berberlere akın etti. Ramazan Bayramı öncesi birçok meslekte olduğu gibi berberler ve kuaförlerde de bayram yoğunluğu başladı. Berber ve kuaförler müşterilerine hizmet verebilmek için gece geç saatlere kadar çalışıyor. Saruhanlı’da faaliyet gösteren Barber Club Salonu İşletmecisi Murat Kandemir yoğunluktan memnun olduğunu dile getirerek, “Her bayram öncesi yoğunluk oluyor. Bizler de müşterilerimize hizmet verebilmek için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bazı müşterilerimiz bayram tıraşlarını Arefe gününe bırakıyor. Yalnız çalıştığım için randevu sistemiyle çalışıyorum. Müşterilerim arayarak randevu alıyor ve o saatte gelip bayram tıraşlarını oluyor. Randevu defterimde Arefe günü komple doldu ve hiç boş vaktim olmayacak. Randevu almadan gelen müşterilerimi maalesef tıraş edemeyeceğim. Bayram yoğunluğu çok fazla ama biz bundan memnunuz çünkü çalışıyoruz ve ekmek paramızı kazanıyoruz.” dedi.