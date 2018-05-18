Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinin ikinci protokolü de imzalandı

Gördes Belediyesi proje sahibi olduğu yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun ilk protokolü Spor Toto Teşkilatıyla, ikinci protokolü de Manisa Büyükşehir Belediyesiyle imzaladı. Spor Toto Teşkilatı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi imzalanan protokolle projeye 1’er buçuk milyon liralık taahhütte bulunurken, tahmini rakamın aşılması durumunda aşılan tutarın Gördes Belediyesince karşılanacağı öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verilecek

Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu içerisinde aquapark, yetişkin yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu, oyun parkı gibi farklı sosyal donatılar da yer alacak. Futbol sahasıyla, kapalı halı sahasıyla ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzuyla oluşacak Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Gördeslilerin ve özellikle gençlerin cazibe merkezi olacak.

"Kurumlar arası iyi diyaloğumuzla, AK Parti Belediyeciliği ve merkezi hükümetimizin desteğiyle bütçemizin oldukça üzerinde projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Akyol, "Gördes’te yüzme havuzu büyük bir eksiklikti. Futbol stadımızın hemen yanında oldukça prestij bir projeyi hayata geçireceğiz. Bildiğiniz üzere belediyemizin sahibi olduğu bu önemli projede ilk protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Kasapoğlu’yla imzalamıştık. İkinci protokolü de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’le imzaladık. Ben her iki başkanımıza ve kurumumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gördes’e, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Spor Toto Teşkilatı’nın 1 buçuk milyon değerinde sponsor olarak destek sağladığı bir proje. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kalan 1 buçuk milyon lirayı bu protokolle taahhüt altına alıyoruz. Tahmini rakam üzerinde ihalede herhangi bir rakam söz konusu olursa değerli Gördes Belediye Başkanımız bu bedeli karşılamayı taahhüt ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah prosedür işlemleri tamamlanır tamamlanmaz başlanır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ise, “Spor Toto Teşkilatı olarak ülkemizin dört bir yanında gençlerimize bir çok proje kazandırıyoruz. Başkanımız bizlere böyle bir taleple geldi. Spor Toto Teşkilatı olarak bizler de destek olduk. Bu projeyi Gördesli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize armağan ediyoruz. Gördes’e hayırlı olsun” dedi.