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06 Temmuz 2018 13:24

Recepli’ye düğün salonu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Recepli’ye düğün salonu

06 Temmuz 2018 13:24

Mehmet Çerçi, Recepli Mahallesinde yapımına başlanan düğün salonu projesini inceledi.


Yunusemre Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyor. İlçenin merkeze en uzak mahallelerinden biri olan Recepli Mahallesi’nde düğün salonu yapmak için düğmeye basan Yunusemre Belediyesi, projeye başladı.


AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte mahallede yürütülen çalışmaları inceleyen Mehmet Çerçi, projeyi kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi. Kırsal mahallelerde birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahalle sakinlerimizin en büyük taleplerinden biri düğün salonuydu. Projemizin yapımına başladık. Kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.


Yaklaşık 300 metrekare proje alanı içerisinde çok amaçlı salon, genç odası, gelin odası, mutfak ve peyzaj çalışmaları yer alıyor.




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