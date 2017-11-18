Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yargıya taşındı

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin daha sağlıklı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yönetmeliğin olumsuz sonuçlar doğuracak hükümlerini yargıya taşıdıklarına dikkat çeken Öner, “Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürüten profesyonel meslek mensupları, ‘rehberlik öğretmeni’ adı altında sunulan hizmetin niteliğiyle bağdaşmayan bir unvan altında tanımlanmış, yine nöbet ve belleticilik gibi mesleğin asli işlevlerini sekteye uğratacak nitelikte görevler kişinin isteğine bakılmaksızın zorunlu kılınmıştır. Eski yönetmelikte çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitimci, sosyal çalışmacı, eğitim programcısı, psikometrist, psikolog, psikolog danışman gibi görevlilerin görev tanımları tek tek yapılmışken yeni yönetmelikte bu görevler için hiçbir görev tanımı yapılmamıştır. Diğer taraftan, yeni yönetmelikte rehber öğretmenlerin sınavlarda görev alabileceği; belleticilik ve nöbet görevi yapacağı hüküm altına alınmıştır. Sınav görevinin isteğe bağlı kılınması sonucunu doğuran düzenlemenin bu kısmı yerindedir. Ancak, belleticilik ve nöbet görevi yönünden de amir bir hüküm yerine rehber öğretmenin isteğine bağlı bir düzenleme yapılması gerekirdi” dedi.

Rehberlik hizmetlerinin niteliğinin göz önünde bulundurularak yönetmeliğin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Öner şunları söyledi: “Rehber öğretmenlerin günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenleniyor olması karşısında belleticilik ve nöbet gibi görevlerin isteğe bağlı kılınması, hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin eğitim-öğretim bütünlüğü içinde sürdürülmesinde esneklik sağlayacak hem de çalışma barışını ve iş motivasyonunu teşvik edecek bir adım olurdu. Netice itibarıyla yeni yönetmelik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin özgünlüğünü eğitim-öğretim hizmeti içinde doğru ve yerinde konumlandıramamaktadır. Nöbet ve belleticilik görevlerinin zorunlu hale getirilmesi, rehberlik hizmetlerini olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda yönetmelik, rehber öğretmenlerin talep ve beklentileri doğrultusunda, rehberlik hizmetlerinin niteliği de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir.”