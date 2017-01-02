Rejim değil yönetim şekli değişecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baybatur, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin komisyondan geçtiğini ve meclise geleceğini hatırlatarak, “İnşallah çok yüksek bir ihtimalle genel kuruldan da çıkıp milletimizin onayına sunulacak. Yani referanduma gidilecek. Birilerinin dediği gibi rejim değişikliği değil bu, bu bir yönetim değişikliğidir” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanlığına atanan Berk Mersinli’yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Berk Mersinli ile uzun yıllar beraber siyaset yaptığını kaydeden Baybatur, Mersinli’nin Genel merkez tarafından il başkanı olarak atandığını vurguladı. Mersinli’yle beraber Zafer İkinci, Mehmet Emin Çipiloğlu, Engin Yüksel’in de aday olduğunu ifade eden Baybatur, hepsinin birbirinden farklı özeliklerinin bulunduğunu, genel merkezin tercihini Mersinli’den yana kullandığını söyledi.



“Ülkemizin bekası için önemli”

Mersinli’nin kucaklayıcı yapısıyla Manisa’da önemli işlere imza atacağını belirten Baybatur, “Önümüzdeki süreçte yeni yönetimini oluşturacak. Bizler için önemli olan, ülkemiz için çok önemli olan TBMM’de, Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı sistemi komisyondan geçti meclise gelecek. İnşallah çok yüksek bir ihtimalle genel kuruldan da çıkıp milletimizin onayına sunulacak. Yani referanduma gidilecek. Tabi hem biz Manisa milletvekillerinin, 17 ilçe teşkilatımızın, gençlik ve kadın teşkilatlarımızın, şüphesiz il teşkilatımızın en büyük sorumluluğu, en çok çalışması gereken sürecin cumhurbaşkanlığı dönemi, referandum sürecidir. Bu referandumla birlikte cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye’de yeni bir dönem olacak. Türkiye’de yönetim konusunda koalisyonların olmayacağı, tek başına iktidarların olacağı, güçlü bir sistemin oluşacağı bir yönetim tarzına döneceğiz. Bu ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizin bekası için önemlidir, istikrarı açısından önemlidir. Dolaysıyla Manisa’da referandumdan iyi sonuçlar çıkması gerekir. Bütün milletvekillerimiz ve teşkilat il başkanına tabi olarak önemli çalışmalara yapacağız. İnanıyorum ki başarılı olacağız. Berk Mersinli kardeşimizin bu almış olduğu zor, meşakkatli ve vebali yüksek olan vazifede başarılar diliyorum. Bu şuur ve bilinç içerisinde zaten hareket ediyoruz. Bu makamın mesuliyetini omuzlarında taşımasının çok kolay olmadığını biz de biliyoruz. Bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu manevi olarak vebali ağır vazifede Allah yardımcısı olsun. Biz kendisinden ve yönetiminden çok şeyler bekliyoruz. Bu başarıyı da sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.



“Rejim değil yönetim şekli değişiyor”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baybatur, 2010’da yapılan referandum ile 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Manisa’da ucu ucuna hayır oyu çıktığına dikkat çekti. Yapılacak olan referandumda AK Parti’ye yoğun bir iş düştüğünü vurgulayan Baybatur, “Özellikle 15 Temmuz’dan sonra başkanlık sisteminin, yeni yönetim sisteminin yani birilerin dediği gibi rejim değişikliği değil bu, bu bir yönetim değişikliğidir. Yönetim sisteminin ne kadar önemli olduğu 15 Temmuz’dan sonra milletimizde gördüğü kanaatindeyim. Geçmiş dönemlerde Manisa’nın ucu ucuna hayır oyunun biraz daha fazlı çıkmış olması bizim önümüzde kötü de olsa bir örnek. Nerede eksik, nerede fazla diye. Ama bugünkü konjonktür, bugünkü hava farklı. Yeni yönetimimizin yeni heyecanıyla beraber Manisa’da evet oyunun inşallah referandumda daha fazla çıkacağını tahmin ediyorum, görüyorum, hissediyorum. Bunu referandumda tersine çevireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Baybatur’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti’de siyaset yapmasında Baybatur’un çok büyük bir gayreti olduğunu söyledi. Mersinli, “Hayatımızın her alanında, zor günümüzde hep yanımızda var. Gençlik kollarından il başkanlığına kadar geldik. Bugüne kadarki siyasi desteğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Benim için ödenmez gayret ve çabası vardır. Maddi ve manevi olarak sorumluluğumuzun farkındayız. 1 hafta-10 gün içerisinde Manisa’yı kucaklayan bir yönetim oluşturacağız” dedi.

Yeni yönetimle beraber referandum sürecine hazırlanacaklarını kaydeden Mersinli, referandumda Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy almak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Mersinli, “Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, 5 vekilimiz büyük bir çaba harcıyor. Biz onları rahatlatmak için, huzuru, birliği ve beraberliği sağlamak adına her şeyi yapacağız. Herkese gönlümüz ve kapımız açık” ifadelerini kullandı.