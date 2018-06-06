Resim-afiş yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurettin Aytekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, projeye katkı sağlayan firma ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

15 Eylül 2017 tarihinde başlayan ve 14 Mart 2019 tarihinde bitecek olan proje kapsamında şehir içi ve çevre arterlerde iklim değişikliği ve çevre konulu billboardlar, videolar, bilgilendirme ve reklam çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, daha 6 ay süresi bulunan ikisi merkez ilçe belediyesi, ikisi merkez ilçe kaymakamlığı, biri valilik olmak üzere toplam 22 kamu kurum kuruluşunda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarının yapılmakta olduğunu, çalışma bittikten sonra bir rapor çıkarılacağını ve bu kurumların çalışanlarına seminer verileceğini belirtti.

9 okuldan 105 eserin yarıştığı proje faaliyetinde ilkokul kategorisinde 5 eser, ortaokul kategorisinde 5 eser olmak üzere toplam 10 eser ödüle layık görüldü.

Resim-afiş yarışmasının proje içinde direk kurgulanmış olmadığına değinen Sevener, proje kapsamında 10 okulda seminer ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, çevre bilinci çalışmalarında çocukları daha etkin bir hale getirmek için yarışmanın düzenlendiğini belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Güvençer ve protokol tarafından ödülleri verildi. Projeye katkı sağlayan Accel Grup, İşler Kitabevi ile Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneğine Teşekkür Plaketleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından takdim edildi.

Tören sonrasında çocukların oynadığı geleneksel oyunlardan halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, bilye, seksek ve tombik oyunu ise renkli görüntülere sahne oldu.