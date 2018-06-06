Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 11:41

Resim-afiş yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve İklim Değişikliği Projesi kapsamında Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca düzenlenen ‘İklimi değil, kendini değiştir’ temalı resim-afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Resim-afiş yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

06 Haziran 2018 11:41


Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurettin Aytekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, projeye katkı sağlayan firma ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.


15 Eylül 2017 tarihinde başlayan ve 14 Mart 2019 tarihinde bitecek olan proje kapsamında şehir içi ve çevre arterlerde iklim değişikliği ve çevre konulu billboardlar, videolar, bilgilendirme ve reklam çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, daha 6 ay süresi bulunan ikisi merkez ilçe belediyesi, ikisi merkez ilçe kaymakamlığı, biri valilik olmak üzere toplam 22 kamu kurum kuruluşunda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarının yapılmakta olduğunu, çalışma bittikten sonra bir rapor çıkarılacağını ve bu kurumların çalışanlarına seminer verileceğini belirtti.


9 okuldan 105 eserin yarıştığı proje faaliyetinde ilkokul kategorisinde 5 eser, ortaokul kategorisinde 5 eser olmak üzere toplam 10 eser ödüle layık görüldü.


Resim-afiş yarışmasının proje içinde direk kurgulanmış olmadığına değinen Sevener, proje kapsamında 10 okulda seminer ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, çevre bilinci çalışmalarında çocukları daha etkin bir hale getirmek için yarışmanın düzenlendiğini belirtti.


Yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Güvençer ve protokol tarafından ödülleri verildi. Projeye katkı sağlayan Accel Grup, İşler Kitabevi ile Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneğine Teşekkür Plaketleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından takdim edildi.


Tören sonrasında çocukların oynadığı geleneksel oyunlardan halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, bilye, seksek ve tombik oyunu ise renkli görüntülere sahne oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    39°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    39°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç