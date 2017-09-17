Rusya’nın domates açıklaması üreticiyi umutlandırdı

Yaşanan uçak krizi sonrası son 2 senedir kapalı olan Rusya pazarı nedeniyle seralarda üretilen domatesler salçalık olarak kullanılırken, salçalık domates üreticileri de bu durumdan fiyatların düşmesi nedeniyle etkilenmişti. Domates üreticilerini en azından umutlandıran bir açıklama yapan Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko Antalya’da katıldığı bir toplantıda, Türkiye’den domates ithalatına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ülkesine dönüşte girişimlerde bulunacaklarını dile getirmişti. Yapılan bu açıklama doğrudan olmasa da dolaylı yoldan etkilenen salçalık domates üreticilerini de umutlandırdı. Salçalık domates üreticileri Rusya pazarının açılması halinde en azından önümüzdeki seneye daha umutlu bakabileceklerini söylerken, bu sene için bir beklentilerinin olmadığını anlattı.

“Seralarda elde kalan domatesler bizi de etkiledi”

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde sanayi tipi salçalık domates üretimi yapan Hayri Altındağ, “Rusya genelde yaş sebze meyve alıyor, toparlak domates alıyor. Biz sanayilik domates yetiştiriyoruz. Bu sene için bize faydası olmaz ama önümüzdeki sene için faydası olur. Sera domatesi üreten arkadaşlarımıza da faydası olur. Çünkü Rusya 2 senedir bizden domates almıyor. Diğer bütün sebze meyveleri alırken sadece domates almıyordu. Bizden domates almasını isteriz ama bize anca seneye faydası olur. Geçen sene seralardaki domatesler Rusya’ya satılamadığı için seradaki domatesleri salça fabrikalarına getirdiler. Biz salçalık domates üreten çiftçiyiz. Seralarda elde kalan domatesler bizi de etkiledi. Salça fiyatlarını aşağıya düşürdü. Serada yetişen domatesler yurtdışına giderse ve tarladaki domatesler sadece salçaya giderse bizim için daha karlı. Mutlaka fiyatlara da etki eder.” dedi.

Üretici Altındağ devlet büyüklerine de seslenerek yurtdışı ziyaretlerinde tarımla ilgili kişilerin de götürülmesini isteyerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve yeni Tarım Bakanımıza umutlarla beklediğimiz Tarım Bakanımıza da sesleniyorum. Yurtdışı gezilerinde cumhurbaşkanımız, başbakanımız hep büyük sanayicileri, işadamlarını götürüyorlar iş bağlantıları yapsınlar diye ama şimdiye kadar hiç duymadık bir tarım işletmecisini, üzüm işletmecisini, salça işletmecisini, pamuk işletmecisini götürdüğünü. Bunları da yanlarında götürmeleri gerekiyor ve pazar bulunmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla beraber giden bir salçacı mutlaka bir pazar bulur.”

“Diyaloglar devam ederse çiftçimizin de yüzü güler”

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire de, “Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden dolayı bizim bir takım tarım ürünlerimize uyguladığı ambargo devam ediyordu. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın gidip görüşmeleri ile arada kaldı. Ama domateste bu durum devam ediyordu. Önümüzdeki günlerde domatesi de alacaklarına dair Rusya’dan açıklama geldi. Domates bizde alternatif bir ürün. İlimizde, ovamızda yetişen ürün mevsimlik bir üründür. Yani bir Antalya gibi, bir Kumluca gibi serada yetiştirilen bir ürün değil. Şuan için bizim tarlalarımızdaki domates kalkmak üzere, salça fabrikalarına gitmek üzeredir. Çiftçimiz zaten yine aynı perişanlığı yaşamıştır. Yani bundan sonra bizim çiftçimiz, Rusya’nın domates alımında bir alternatif beklentisi olamaz. Dediğimiz gibi bizdeki domates sera değil, sanayiye dayalı bir ürün olduğu için sanayiye gitti, sanayicilerimiz bağlantılarını yaptı. Şuan için çiftçimizin önünde bir beklentisi yok. Ama önümüzdeki sene için bunun bir faydası olur mu, elbette olur. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bu iki ülke arasındaki diyaloglar devam eder bizim çiftçimizin de yüzü güler” ifadelerini kullandı.