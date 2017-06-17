Rüya proje için tarih 14 Temmuz

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu ilçesi Ovacık Yaylası’nda 94 bin 900 metrekarelik alan üzerine yapılmasını planladığı Doğal Gençlik Kamp Merkezi için geri sayım başladı. Projesi tamamlanan merkezin yapım ihalesi 14 Temmuz saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Gündeme geldiği ilk günden bu yana ‘Turgutlu’nun rüya projesi’ olarak adlandırılan Gençlik Kamp Merkezi’nin, dağ köylerinin yer aldığı bu bölgeye ciddi anlamda hareketlilik getirmesi öngörülüyor. Turgutlu kent merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta, yaklaşık 850 metrelik rakımda yer alan Ovacık Yaylası’nda kurulacak yaşam alanında bungalov evleri, sporcu konaklama tesisi, doğa yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri, bisiklet yolları, nizami futbol sahası, tenis sahası, basketbol sahası, atölyeler, fitness merkezi, yazın ve kışın kullanılabilecek yüzme havuzları, restoran, kamp alanları, engelli koşu sahası, toplantı salonları, masa tenisi bulunacak. Gençlik merkezi, yarışmalı aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle de çok daha cazip bir hale dönüşecek.

Bölgeye ekonomik girdi sağlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve hem Manisa’da hem de Ege Bölgesi’nde bir ilk olacak proje ile Ovacık Yaylası’ndaki tabiat harikası alan işlev kazanırken çevredeki mahallelere de ekonomik girdi sağlanacak. Gençlerin sosyalleşebileceği alan, tüm Türkiye’ye hitap ederek Manisa ve Turgutlu’ya da çok farklı bir kimlik kazandıracak.

“Manisa’nın gençlerine yakışır”

Turgutlu ilçesini bir yıldız gibi parlatacak projeyle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ocak ayı meclisimizde gündeme gelen ve akabinde hemen projesine başladığımız Turgutlu Ovacık Kampı Gençlik Merkezi projemiz için ihale tarihi belirlendi. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ihalenin ardından yapımı üstlenecek firmanın da kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp rüya projeyi Turgutlu’ya kazandıracağına inanıyorum. Manisa’nın aydınlık yüzlü gençleri her şeyin en iyisini hakediyor. Bu proje de onlara çok yakışacak” dedi.