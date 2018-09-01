Ama baktığımız zaman Sevilla bu gruptan birinci çıkacaktır. Diğer takımlarla bu grupta güzel bir yarışa girebiliriz ikincilik için” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Bugün sahada iki tane ayrı Akhisarspor vardı. İlk yarı aldığı bütün topları kaybeden, hiç pozisyona giremeyen daha çok gol yemesi beklenen bir takım vardı sahada. Ama ikinci yarıya baktığınızda golden sonra 1-0’dan sonra hemen geri dönüş yapan gerçekleri gören, sahada top oynayan ve bunun sonucunda ilk golü atan bir takım vardı ve maç 1-1’e geldi. Maçın sonunda görüyorsunuz ki maçı 2-1 dahi kazanabilirdik” diye konuştu.

Transfer sezonunu da değerlendiren Susic, “Daha sezon başlamadan Galatasaray maçı öncesinde ben söylemiştim, çok iyi bir ekibimiz var. O zaman da tüm takımımız hazırdı, hiçbir sakatlığımız yoktu. Elimizdeki sakatlar, Dany, Miguel Lopes, Seleznov, Barbossa, Virsevic’e baktığımızda çok futbolcu kaybettik. Regatten gibi aldığımız iyi bir oyuncu da var. Bu kadar sakat olacağını tabi ki tahmin edemiyorsunuz. Kadroda şu anda düşündüğümüz sakatların çabucak aramıza katılmasıdır ve benim için en büyük transfer bu olacak” ifadelerini kullandı.

UEFA Ligi kura çekimi hakkında da konuşan Susic, “Biz bu kuraya dördüncü torbadan çıktık, diğer 3 takım bizden üstün. Ama baktığımız zaman Sevilla bu gruptan birinci çıkacaktır. Diğer takımlara bu grupta güzel bir yarışa girebiliriz ikincilik için” sözlerini sarf etti.