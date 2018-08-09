Teknik Direktör Safet Susic, Galatasaray karşısında alınan Süper Kupa zaferinin tesadüf olmadığını göstermek için çok iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde antrenmanlarına devam ediyor. Sezon öncesi çapraz bağları kopan ve sezonu erken kapatan genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel’in dışında tam kadro antrenmana katılan yeşil-siyahlılarda tek hedef galibiyet. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yapan yeşil-siyahlılar antrenman genelinde taktik çalıştı.

"Bizim için çok güzel bir zaferdi"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Safet Susic, Süper Kupa maçında Galatasaray’ı karşısında elde ettikleri galibiyeti Beşiktaş maçı ile süslemek istediklerini ifade etti. Susic, “Galatasaray ile oynadığımız Süper Kupa finali bizim için çok güzel bir zaferdi. Türkiye’nin en iyi ekibine karşı başa baş bir mücadele ettik. Şimdi Türkiye’nin diğer büyük bir ekibi olan Beşiktaş’a karşı futbol sergileyeceğiz. İnsanların Galatasaray’a karşı aldığımız zaferin tesadüf olmadığını anlaması için, çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Beşiktaş’a karşı nasıl bir kadro kuracağı sorusu üzerine Susic, “Galatasaray ile Süper Kupa finalini Konya’da oynadık. Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacağız. Bunlar farklı maçlar, şunu söyleyebilirim; her futbolcumuz ile çok güzel bir maç çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Bir puan söylemek doğru olmaz"

Ligdeki puan hedefi konusundaki soruyu yanıtlayan Susic, “Bu puanı belirleyemezsiniz. Önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Öncelikle baktığınız zaman bizim için Rize maçı da çok önemli burada. Yenmemiz gerekiyor. Beşiktaş da önemli ama Rize ile burada oynayacağız, sonra Başakşehir deplasmanı var. Sonra UEFA Kupası maçlarımız var. Dediğim gibi şu an bir puan söylemek doğru olmaz” şeklinde konuştu.

"Birkaç futbolcu alacağız"

Daha önceki açıklamalarında forvet arkası transferi yapacaklarını söylediğinin hatırlatılması üzerine Susic, “Şu an transfer yapmak çok zor. Futbolcu bulmak çok zor, ama birkaç tane futbolcu alacağız. Başkan ve yönetimimizle çalışıyoruz. Şu an ekibimiz çok iyi, herhangi bir transfer yapmasak da olur” dedi.

Yeni transferler Manu ve Vrsajevic’in Süper Kupa finalindeki performanslarını değerlendiren Susic, “Manu baktığınızda diğer futbolcuların yarısı kadar antrenman yaptı. Hala tam hazır değil ama çok güzel bir performans sergiledi. Benim beklediğimden daha iyiydi. Vrsajevic’i zaten tanıyordum. Buraya geldiğimde serbest futbolcu olduğunu bildiğim için alınmasını istedim. İyi ki almışız” dedi.

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