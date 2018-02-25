Safran Çayı yine köpürdü

Manisa’da etkisini hissettiren yağışlarla birlikte, kimyasal atıklar yine Safran Çayı’na bırakıldı ve derenin yüzeyi köpürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 170 dönüm alan üzerinde Manisalıların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen Atatürk Kentpark’ı son zamanlarda maruz bırakıldığı kimyasal atık tehlikesini yine yaşadı. Yağışlı havayı fırsat bilen doğa düşmanları, kimyasalları yine Safran Çayı’na bıraktı ve derenin yüzeyi köpükle kaplandı. Dere üzerinden 3 Ocak 2018 tarihinde ilgili kurumlar tarafından numune alınmış olmasına rağmen, numuneler hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Büyükşehir yetkilileri, Safran Çayı’nın sularının Gediz Nehri’ne ulaşmasının, aynı zamanda bu sorunun ilerleyen dönemlerde Manisa halkının sağlığını doğrudan etkileyebilecek sorunlara da yol açabileceğini vurguladı.