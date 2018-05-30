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30 Mayıs 2018 18:15

Sağanak yağış Kula’da hayatı felç etti

Manisa’nın Kula ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 20 dakika boyunca aralıksız süren sağanak yağmur hayatı felç etti.

Sağanak yağış Kula’da hayatı felç etti

30 Mayıs 2018 18:15


Kula’da aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kula’da aniden başlayan ve yarım saatten fazla etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası araçlar, göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle sağanak yağıştan en çok etkilenen Bey Mahallesi olurken, Zaferiye Mahallesi Çukurbağ mevkiinde yağmur suyunun dolduğu caddede bir araç sudan geçemeyerek mahsur kaldı. Yağış sonrası tıkanan mazgalları itfaiye ve MASKİ ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.




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