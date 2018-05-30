Sağanak yağış Kula’da hayatı felç etti

Kula’da aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kula’da aniden başlayan ve yarım saatten fazla etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası araçlar, göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle sağanak yağıştan en çok etkilenen Bey Mahallesi olurken, Zaferiye Mahallesi Çukurbağ mevkiinde yağmur suyunun dolduğu caddede bir araç sudan geçemeyerek mahsur kaldı. Yağış sonrası tıkanan mazgalları itfaiye ve MASKİ ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.