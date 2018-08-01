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01 Ağustos 2018 12:27

Sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 30 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen sağanak yağmur ve dolu yağışı, ilçedeki ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

01 Ağustos 2018 12:27


Selendi’de geçtiğimiz pazartesi günü saat 19.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur ve arkasından gelen dolu yağışı Omurlar Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde ekili ürünlere zarar verdi. Özellikle tütün, salatalık, badem ve bahçe bitkilerinde büyük zararın oluştuğu Omurlar Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları başladı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Selendi İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Bölgemizde 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı özellikle Omurlar Mahallesi olmak üzere Tavak ve Yağcı Mahallesi’nde etkili oldu. Başta kornişon salatalık, tütün, Antep fıstığı gibi ürünlerimiz büyük zarar gördü. Üreticilerimiz mağdur oldu. Zararların karşılanması konusunda çalışma başlattık. Konuyu gerekli yerlere ilettik" dedi.




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