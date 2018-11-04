Sağlık Bakanı Koca, Manisa Şehir Hastanesini inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa Şehir Hastanesine düzenlediği incelemelerin ardından, "Şehir Hastaneleri'nin sağlıkta geldiği ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada verilen hizmet, personel ve ekip anlamında bir sorun yaşanmaması için gayret içerisinde olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta hasta kabulüne başlayan 558 yataklı hastaneyi inceleyen Bakan Koca, hastane yönetimiyle birlikte basına kapalı istişare toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, şehir hastanelerini önemsediklerini belirterek, "Şehir hastanemizin fiziki kapasitesi ve büyüklüğü yanında teknoloji alt yapısı, ileri teknolojiye sahip oluşu ve bundan sonraki süreçte özellikle Manisalı kardeşlerimizin, Manisa dışına hasta gidişinin daha azaldığı, hizmetin Manisa'dan alınarak devam edilebileceğini, bu şehir hastanesiyle daha rahat söylemek mümkün diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hastanenin toprak yol sorunu için çözüm ürettiklerini de söyleyen Bakan Koca, "Son dönemlerde aldığımız bilgilerle hastanemize ulaşım konusunda yol sorununun olduğunu gördüm ve arkadaşlardan da bilgisini aldım. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşerek buna çözüm getirilmesini, gerektiğinde bakanlık olarak bunu hızla çözme tarafı olacağımızı da söylemek istiyorum" diye konuştu.

Manisa ilçelerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Ahmetli ilçemizde 10 yataklı entegre hastanenin projesi tamamlandı. İhalesini hızla gerçekleştirmiş olacağız. 2 adet ASM için buradan söz verebilirim. Bunun dışında Salihli Devlet Hastanesini biliyorsunuz. Burasının plan ve projesine de devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da hızla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta olacak"

Şehir hastanelerinin sağlıkta gelinecek son nokta olacağının altını çizen Bakan Koca, "Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Şehir Hastanelerini çok önemsiyoruz. Şehir Hastanelerinin sağlıkta geldiği ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada verilen hizmet, personel ve ekip anlamında bir sorun yaşanmaması için gayret içerisinde olacağız. Vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmeyi planlıyoruz. Ayrıca burasının hizmete girmesiyle birlikte Manisa'nın da sağlık turizmi için de önemli bir merkez olacağını düşünüyorum. Kaplıcaları kapsamında da her zaman destek olacağımızı da belirtmek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca basın açıklamasının ardından, Manisa Şehir Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek karanfil verdi. Manisa Şehir Hastanesinden ayrıldıktan sonra inşaatı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesini de ziyaret eden Bakan Koca, buradaki hastalara da karanfil hediye ederek sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi. Bakan Koca daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Bakan Koca Manisa'dan ayrıldı.

Bakan Koca'nın incelemelerine Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Necip Yemenici, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve protokol üyeleri eşlik etti.