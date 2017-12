Sağlık çalışanları engelliler için yürüdü

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde Dr. Nedim Uçak Başkanlığında başlatılan farkındalık yürüyüşüne sağlık çalışanları ve öğrenciler, Şehit Esin Akay Caddesi üzerinden sürdürdükleri farkındalık yürüyüşünü Hükümet Konağı önünde sona erdirdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sarıgöl İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Nedim Uçak, "Her sağlıklı kişi engelli olmaya adaydır. Bu nedenle engelli olan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmak gerek. Engelli olan vatandaşlarımızı her yerde öncelik tanınmalıdır" dedi.

Sağlık çalışanlarının farkındalık yürüyüşü esnaflar tarafından da büyük ilgi gördü.