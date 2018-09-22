Sağlık elçisi öğrencilerden Selendili öğrencilere ziyaret

İstanbul Biruni Üniversitesi Uluslararası Sağlık Elçileri Topluluğu, Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan tıp fakültesi öğrencileri, Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette sağlık elçisi topluluğu tarafından öğrencilere, temel el hijyeni ve oral hijyen eğitimi, sigara, alkol, uyusturucu bilinçlendirme semineri, meslek tanıtım semineri, LGS sınavı hakkında bilgilendirme ve doğru çalışma düzeni teknikleri anlatıldı. Ayrıca LGS sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap sağlayarak sınava hazırlanma kalitelerini arttırması sağlandı. Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, uluslararası sağlık elçileri topluluğunun etkinlik için Selendi'yi seçmelerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilere tablo hediye etti.

Etkinliğe, Kaymakam İrdelp'in yanı sıra etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Nuri Demiray ile öğretmenler katıldı.