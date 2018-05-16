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16 Mayıs 2018 12:51

Sağlık Müdüründen "Hasta olmamak için sahura kalkın" uyarısı

Kula İlçe Sağlık Müdür Vekili Sezgin Güleç sahur yapmadan oruç tutmanın açlık süresini 18-20 saate çıkaracağına işaret ederek, bunun sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Müdüründen

16 Mayıs 2018 12:51


Kula İlçe Sağlık Müdür Vekili Sezgin Güleç, Ramazan’da sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için yapılması gerekenleri açıkladı. Ramazanda mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söyleyen Güleç, "Mutlaka sahurda yemek yenmelidir. Sahur yapmadan oruç tutmak, yatmadan yemek yemek ya da gece kalkıp sadece su tüketerek oruç tutmak, açlık süresini 18-20 saate çıkarmaktadır. Günlük enerji ihtiyacı yeterli miktarda karşılanamadığı takdirde gün içinde kan şekeri düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, uyku isteği, konsantrasyon azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden sahur menüsünde yeterli ve kaliteli protein kaynağı olarak yumurtayla birlikte peynir, ceviz ve yeşilliklerden oluşan kahvaltıda açık çay veya ayran tüketilebilir. Başka bir alternatif ise çorba, sebze yemeği, kepekli ekmek ve yoğurttan oluşan bir öğün olabilir" dedi.


İftarın ise iki ana öğün olarak yapılması gerektiğini belirten Güleç, "Önce kahvaltılıklar, kuru meyveler ve çorba ile iftara başlanmalı. Daha sonra az yağlı, haşlama veya fırında yapılmış sebze veya et yemekleri, salata, lif içeriği yüksek bulgur pilavı, kepekli makarna, kepekli ekmek ile ikinci öğünü tüketmek iyi bir seçenek olabilir" diye konuştu.




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